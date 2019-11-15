فايا يونان ترد على تشبيهها بالفنانة فيروز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة السورية فايا يونان، على تشبيهها بالسيدة فيروز، خاصة بعد فيديوهات الأغاني التي تنشرها لأغانيها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت خلال لقائها في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4: “لا أتبنى هذا التشبية لأنه يحملني الكثير من المسئولية ولا تجوز المقارنة والمقاربة وهي بالنسبة لي أيقونة وبالنسبة للكثيرين”.

وأضافت: “أسعد داخليًا ولكن لا أتبناه، ولا استرجي أن أتبناه”.

وعبرت عن سعادتها بالمشاركة للمرة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28، والذي قدمت فيه باقة مميزة من أهم الأغاني المنوعة و لم تخل من الأغاني المصرية، والتي وصفتها بأنها في مصر تكون مختلفة.

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كما أكدت فايا، عن سعادتها بالتواجد في مصر، وزيارتها خلال هذه الفترة لبعض المعالم السياحية موضحة أنها كلها جميلة وداعية بأن تظل بجمالها، وعن أهم الأكلات التي تفضلها في مصر أكدت أنها من عشاق الكشري.

يذكر أن الفنانة السورية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كونها اول فنانة تحصل على تمويل جماعي لاغنيتها.

معنى التمويل الجماعي أن يكون لديك مشروع إبداعي أوي مشروع اجتماعي، أو إنساني، ولكن لا يوجد له تمويل، فتتجه إلى التمويل الجماعي عبر الانترنت، ولذلك قامت فايا بالنشر في موقع “دومال”، وطرحت عليه فكرتها ووجدت دعم كبير من الجمهور لها.