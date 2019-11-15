ياسمين صبري تحصد تعليقات الإعجاب بجلسة تصوير ساحرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بلوك ناعم وجذاب.

ياسمين ارتدت فستان مختلط الألوان، وأسدلت شعرها بحرية على كتفيها، بينما وضعت ماكياج ناعم، وقدمت لوحة أنثوية رائعة.

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الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من عبارات الغزل والإعجاب من قبل جمهورها، كما تغزل فيها عدد من النجوم ومنهم إيمان أيوب، رانيا يوسف، وخالد الصاوي.

ياسمين صبري كشفت مؤخرا، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، أنها أصيبت برابط صليبي في ساقها أثناء ممارستها الكيك بوكس، وتعرضت لآلام بشعة، ثم خضعت لجراحة، وعلاج طبيعي.

يُذكر أن ياسمين صبري، قدمت دور البطولة المطلقة لأول مرة، في ‏شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏من ‏خلال ‏مسلسل “حكايتي”، ‏وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد ‏صلاح ‏حسني، ‏تامر ‏شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو عوف، أحمد بدير، ‏ومن ‏تأليف محمد ‏عبد ‏المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج “سينرجي».