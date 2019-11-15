ريهام سعيد تنشر صورتها في سن 19 وتغلق التعليقات... شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن صورة قديمة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ريهام نشرت صورة لها في الـ 19 من عمرها، وكتبت معلقة: « كان عندي ١٩ سنه و كنت بقدم عروض تمثيل و رقص ايقاعي لاي حد من قرايبنا يبحي البيت».

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المذيعة المصرية أغلقت التعليقات على الصورة تجنبا لأي تعليق لا يليق، بينما اللقطة أظهرتها بشكل مختلف تماما عن شكلها الحالي.

كانت إدارة قناة “الحياة” قررت وقف برنامج “صبايا الخير”، بعد طلب نقابة الإعلامين بتوفيق ‏أوضاعها ‏مع ‏النقابة، ووجود تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامجها بعد حلقتها المثيرة للجدل بوصف مرضى ‏السمنة ‏بالأموات.

وقضت محكمة جنح قسم الجيزة، ببراءة ريهام سعيد من التهم المنسوبة إليها في القضية المعروفة إعلاميا ‏بقضية “السمنة” وقد شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.

الإعلامية المصرية تعرضت منذ شهور لأزمة صحية شديدة وميكروب، وتم استئصال جزء من أنفها، وأجرت جراحة فيها، وحدث تغير كبير في شكلها.