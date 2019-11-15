رامي جمال يعد فتاة مصابة بالبهاق بإحياء حفل زفافها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

منذ إصابته بمرض البهاق، دشن الفنان المصري رامي جمال حملة توعية عن المرض، من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

رامي جمال كشف أنه أصبح أكثر قوة وأملًا منذ أن أيده جمهوره وزملائه، وأخذ عهدًا على نفسه أن يكون صوتًا للمصابين بهذا المرض، وأن يساعد أي شخص يريد المساعدة.

الفنان المصري قال إن المرض غير معدي ولا علاقة له بالمناعة، وأنه يجب أن يتم التوعية عنه في المدارس والجامعات.

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واحدة من متابعي الفنان المصري أشارت إلى أنها مصابة بالمرض، وتتعرض للتنمر كثيراً، وأكثر موقف جرحها أثناء خطوبتها عندما خافت الماكيرة أن تستخدم أدوات ماكياج معها قد تنقل العدوى لزبائنها الآخرين.

الفنان المصري طمأن معجبته، وأكد لها أن التوعية عن المرض أصبحت أكثر انتشارًا، ووعدها أنه سيحيي حفل زفافها.

يُذكر أن الفنان رامي جمال أعلن عن إصابته بمرض البهاق، وأنه يتعرض لبعض النظرات التي تسبب له الحرج من قبل البعض الذيت يتساءلون عن سبب تغير لون جلده، مشيرا إلى أنه بدأ يفكر في الاعتزال بشكل جدي.

تعليقات التأييد والدعم انهالت على الفنان المصري من قبل الجمهور وكل زملائه بالوسط الفني الذين طالبوه بالتماسك والثبات واستكمال مسيرته الفنية.