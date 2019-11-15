درة تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «بلا دليل» مع فريق العمل.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة التونسية درة بانتهاء تصوير مسلسلها الجديد “بلا دليل” بحضور عدد كبير من فريق عمل المسلسل.
الحفل شهد حضور المخرجة منال الصيفي، والكاتبة إنجي علاء، والتي شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
إنجي أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “فركككششش مسلسل بلا دليل.. الحمد لله رب العالمين.. شكرا لصناع وفريق العمل #بلا_دليل”.
وكانت درة قد كشفت في تصريحات سابقة عن سعادتها بردود الفعل التي حققها دورها في مسلسل “بلا دليل” وأن الشخصية منحتها الفرصة لإظهار جانب من قدراتها التمثيلية لم تتمكن من تقديمه قبل ذلك.
كما أكدت أنها أحبت العزف على آلة “الهارب” التي تعلمت العزف عليها من أجل دورها في المسلسل، إلا أن نورهان معلمتها في العزف شجعتها وأثنت على أدائها، لافتة إلى إنها شعرت بأنها خلقت لكي تكون عازفة ”هارب” وأنها أحبت طريقة العزف بكل تفاصيلها.
ومسلسل “بلا دليل” من بطولة درة، وخالد سليم، وحازم سمير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.
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