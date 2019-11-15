كريم عبدالعزيز يروّج لفيلمه الجديد بصورة مع أبطال العمل من الكواليس.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

روّج الفنان المصري كريم عبدالعزيز لفيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، بصورة من الكواليس.

كريم ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، مع عدد من أبطال العمل، ومن بينهم الفنانة دينا الشربيني، والفنان ماجد الكدواني، والفنانة نسرين أمين، وغيرهم.

الفنان المصري كشف أنه التقط هذه الصورة في أسوان، حيث يصورون بعض المشاهد هناك، حيث قال: “الجميلة أسوان.. فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. صيف ٢٠٢٠”.

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وكان كريم عبدالعزيز قد احتفل ببدء تصوير الفيلم في شهر سبتمبر الماضي، بحضور عدد من فريق العمل، داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

الاحتفال شهد حضور الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان ماجد الكدواني، والفنان أيمن وتار، وحسن عبدالفتاح مدير توزيع شركة أوسكار، والمنتج وصاحب دور العرض حسن فايق ونجله إسماعيل فايق، والمنتج لؤي عبدالله ونجله محمد عبدالله، والمستشار الإعلامي رباب إبراهيم.

وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة “أوسكار للتوزيع ودور العرض” للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبد الله.