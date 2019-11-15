«حرب الحموات».. والدة محمد الشرنوبي تهاجم الفنانة أمل رزق والدة خطيبته السابقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت التصريحات التي أطلقتها الفنانة المصرية أمل رزق، خلال الفترة الأخيرة ضد الفنان الشاب محمد الشرنوبي، خطيب ابنتها السابق، غضب والدته والتي خرجت عن صمتها وردت للمرة الأولى عليها.

والدة محمد الشرنوبي، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “بجد اترددت كتير قبل ما أنزل البوست بس بجد الكلام جد قدامي بالصدفة، أنتي بتجيبي سيرة شرنوبي ليه بعد 4 سنين من فسخ قراءة الفاتحة.. على فكرة مفيش حاجة تشتمي عليها وممكن الكل يدخل على البوست ويشوف الكومنتات اللي مكتوبة هيعرف مين شرنوبي ومين أنتي”.

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وأضافت: “وعلى فكرة إحنا ناس متربية جدا جدا وكان ممكن أرد صح عليكي وأقولك مين اللي مش بيقدر البيوت المحترمة ومين اللي ساب مين! بس أنا أكبر بكتير من إني أرد على كلام ملوش معنى والردود اللي على البوست كانت كفيلة ترد عليكي”.

أمل رزق، كانت قد قالت إنها لم تشعر بالشماتة مطلقًا تجاه ما يتعرض له محمد الشرنوبي حاليا مع خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، مشيرة إلى أن ابنتها هي من تركته وليس هو وفي نفس الوقت لم تتعاطف معه مطلقا لأن كل شخص يدرك ما يفعله.

وكشفت أمل رزق خلال تصريحات صحفية قائلة: “لمى كانت في سن صغير وكان بالنسبة لها أول حب فحبت جامد جدا ولما قلبت قلبت جامد جدا، هي دلوقتي مابتطقش تسمع سيرته”.