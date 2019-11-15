رانيا يوسف ترفع راية التحدي: اشتموني أنا مبسوطة معنديش مشكلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن دورها في مسلسل “مملكة إبليس”، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

رانيا يوسف، قالت خلال لقائها في برنامج “Insider بالعربي”: “أولا محمد أمين راضي، دا حبيبي، وطارق الجنايني، والاسكريبت من أحلى المسلسلات اللي قريتها وعملتها، وهو بطولة جماعية وقصة مختلفة وجديدة تماما”.

وأضافت: “مش خايفة من عرضه على النت الأول، المهم يتسمع ويعمل صدى ويتشاف كويس”.

كما وجهت رسالة لمنتقديها على جرأة ملابسها ولجمهورها قائلة: “أتمنى أعمالي تعجبكم، وتشتموني وتنتقدوني، اعملوا اللي إنتم عاوزينه، أنا مبسوطة ومعنديش مشكلة”.

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مسلسل “مملكة إبليس” من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، هو مسلسل “كأنه إمبارح” مع عدد من النجوم وعُرض عبر شاشة قناة cbc.

من ناحية أخرى احتفلت رانيا يوسف مؤخرا ببدء تصوير فيلم “صندوق الدنيا”، ويدور حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

“صندوق الدنيا” من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، وأحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.