غوغل أطلقت ميزة جديدة للمستخدمين

مقالات مختارة: أطلقت شركة غوغل في محرك البحث التابع لها ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتحقق من نطق الكلمات غير المألوفة، وذلك بمساعدة تقنية التعلم الآلي.

وبحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية” تعتمد آلية الميزة الجديدة على إظهار دليل لمساعدة المستخدمين على نطق الكلمة التي يريدون معرفة كيفية نطقها في محرك البحث. وبعد كتابة الكلمة المرادة، ستظهر الكلمة في الأعلى، ثم اختيار اللهجة، وكتابة الكلمة صوتياً، وبعدها يُطلب من المستخدم نطقها. وفي حال رصد نظام الذكاء الاصطناعي خطأ في النطق، سوف يرشد المستخدم إلى موضع الخطأ والطريقة الصحيحة للتصحيح. كما يمكن للمستخدم إعادة المحاولة حتى ينجح في نطق الكلمة.

وقالت غوغل: “على سبيل المثال، إذا كنت تتدرب على كيفية نطق asterisk، فإن تقنية التعرف على الكلام تحلل كيف قلت الكلمة. وبعد ذلك، فهي تدرك أن آخر مقطع صوتي نُطق rict بدلاً من uhsk”، موضحة: “وبناءً على ذلك، ستتلقى تعليقات عن كيفية تحسين النطق في المرة القادمة”.

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ومع أن الميزة أصبحت متاحة اعتباراً من الخميس، إلا أن غوغل تنبه إلى أنها لا تزال “تجريبية” وهي متوفرة فقط على الهاتف المحمول مبدئياً.

وتعمل الإرشادات الجديدة مع الكلمات الإنجليزية الأميركية فقط. ومع ذلك، وعدت الشركة بدعم الكلمات المنطوقة باللغة الإسبانية قريباً.

إلى ذلك تعمل غوغل على تحسين ترجمات الكلمات وتعريفاتها باستخدام علامات مرئية. لذا إن كان المستخدم يحاول ترجمة كلمة naranja من الإسبانية إلى الإنجليزية – على سبيل المثال – فسيرى أيضاً صوراً للبرتقال مع الكلمة المترجمة. وإن كان يبحث عن معنى كلمة seal، فسيرى صوراً لأختام، وفقمة، وكل ما يُسمى seal.

كما أضافت غوغل أن ترجمات الصور هذه ستعمل مبدئياً فقط باللغة الإنجليزية ولأنواع الكلمات التي يسهل التعبير عنها مرئياً مثل الأسماء، إلا أنها تخطط أيضاً لتوسعة أنواع الكلمات في المستقبل.

ويُعتقد أن كلتا الميزتين تبدوان إضافات مفيدة إلى مجموعة المهارات اللغوية التي توفرها غوغل للمستخدمين، وهي تحول محرك البحث إلى مدرب لغوي يساعد المستخدمين على البحث عما يريدون بسهولة. ومن خلال التعلم الآلي – وهي عماد المزايا الجديدة – فيُتوقع أن تتحسن هذه المزايا مستقبلاً.