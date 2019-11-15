هكذا أطلت شيرين من الرياض بعد شهر على اغلاق حساباتها

بعد شهر على اغلاق كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وغيابها عن الاعلام، بعد الهجوم الذي تعرضت له اثر اعلان استعدادها لاحياء حفلة فنية يعود ريعها للمتضررين من الحرائق في لبنان حيث اعتبر البعض انها لم تقف الى جانب بلدها في أزمته الأخيرة، أطلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب من السعودية حيث أحيت حفلاً ضخماً ضمن “موسم الرياض”.

شيرين لفتت الانظار باطلالة طبيعية وجميلة في آن، حيث اهتم بتسريحة شعرها مصفف المشاهير طوني مندلق، وأكملت طلتها بمكياج خفيف من توقيع خبير التجميل داني كامل.

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قدمت شيرين باقة من أجمل أغنياتها وتفاعل معها الجمهور كثيراً على أغنية “يا بتفكر يا بتحس” تتر مسلسل “خمسة ونص” الذي عرض في رمضان الفائت.

من جهة أخرى، تعود شيرين بعد 16 عامًا الى الشاشة الكبيرة، حيث من المنتظر أن تطل على جمهورها ومحبيها ضمن فيلم سينمائي في أول بطولة مطلقة لها، بعد أن تعاقدت مع المنتج وليد منصور.

أوضح المنتج أن الفيلم سيكون غنائي إستعراضي يدخله بعض الكوميديا، كما تدور أحداثه في إطار رومانسي، حيث تتخلله قصة حب، لافتًا بالمقابل الى ان فكرة الفيلم عالمية، تتكرر كل 25 سنة، ويتم تصويرها في عدد من الدول حول العالم، وقد ارتأى المنتج “منصور” ان يأتي بهذه الفكرة الى مصر ويعيد كتابتها مع ما يتناسب مع الشارع المصري وتقديمها للناس على طريقة فيلم سينما، آملا أن يحقق هذ ا العمل نجاحًا كبيرًا كما سبق أن حقق في دول أخرى من قبل.