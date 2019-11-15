تذاكرُ أحلام تثير استياء الجمهور.. ومطالبات بمحاسبة المتسبّب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت حفلة الفنّانة الإمارتيّة أحلام، والتي ستقام الإثنين المقبل بجامعة الأميرة نوره بالرياض جدلاً واسعًا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ بعد أن تمّ الكشف عن أسعار تذاكر الدّخول المرتفعة جدًا، والتي اعتبرها البعض استغلال وطمع.

ولم يشمل الجدل أحلام بحدّ ذاتها، بل انصبّ على الذّين سيحضرون الحفل، حيث انقسم المعلّقون بين منتقدين لمن ينفقون أموالاً طائلة لحضور حفلة كهذه، وبين من يقولون، إنّ كلّ انسان حرّ في كيفيّة صرف أمواله.

وقد شهدت قائمة الأسعار 5 فئات تبدأ بالفضيّ (2500) ريال، ذهبي (5000) ريال، بلاتينيّ (7000) ريال، ماسيّ (10000) ريال، ملكيّ(15000) ريال.

وبيّن عدد كبير غضبهم من تلك الأسعار الفلكيّه، مشيرين إلى أنّها تخالف مقولة (الأسعار بين أيادي الجميع)، حيث عبّر عدد منهم إلى أنّ الرّاتب الشّهريّ الذي يتقاضاه أقلّ من قيمة جميع التذاكر، مطالبين بمحاسبة من وضع الأسعار وإعادة النظر فيها.

من جهة أخرى تشارك الفنانة أحلام وحيدة في ليلة الـ18 من فبراير المُقبل في ختام معرض "أنا عربيّة"، ضمن فعّاليّات موسم الرّياض.

ولم تتوقّف أحلام عن إثارة مشاعر الناس، حيث احدثت مؤخرًا جدلاً واسعًا نشرته على منصّات التواصل الإجتماعيّ، بينما تستعدّ للمشاركة في برنامج المواهب "ذا فويس"، وظهرت أحلام في هذا الفيديو، وهي تسأل عن مدى جمالها وإطلالتها، بينما فريق كامل من المتخصّصين في الموضة والمكياج، يضعون اللّمسات الأخيرة على إطلالتها قبيل الظّهور في البرنامج.

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ولفت الانتباه وجود شخص يعطر أحلام وكأنّه المسؤول عن عطورها، ما استدعى ردود فعل غاضبة حيث طالبها الكثيرون بالتّوقّف عن ماوصفوه بـ"البدخ".

يُذكر أنّ أحلام دائمًا ما تثير الجدل بحديثها عن مجوهراتها وأزيائها وإطلالتها، إضافة إلى بعض من مواقفها التي تصل إلى الحدّة أحيانًا مع زملائها الفنانين، سواء في "ذا فويس" أو خارجه.

وعلى صعيد مختلف تستعدّ الفنّانة الإماراتيّة أحلام لمرحلة العروض المباشرة، ضمن برنامج المواهب ذا فويس، والتي من المقرّر أنْ تبدأ يوم غد السّبت، وذلك بعد انتهاء مرحلة المواجهة.

ويشارك الجمهور باختيار المُتسابق إلى جانب المدرب في اختيار الصّوت الأجمل، والموهبة الأبرز للوصول للحلقة النهائيّة، التي يتوّج فيها الفائز باللّقب.