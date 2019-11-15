شكرا لقرائتكم والد أنغام يكشف حقيقة هجومه على ابنته.. وهذا ما قاله! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجر الموسيقار محمد علي سليمان (والد الفنانة المصرية أنغام ) مفاجأة، بعدما أكد أن حسابه على "فيسبوك" تمت سرقته، نافياً جملة وتفصيلاً مهاجمة ابنته.

وفي تسجيل صوتي عرضه برنامج "Trending" عبر شاشة "MBC"، أكد سليمان أنه لم يكن هو المسؤول عما نشر خلال هذا التوقيت، ووصف ما كتب بكونه "كلاما فارغا"، مشيراً إلى كونه اتخذ الإجراءات اللازمة التي قادته لاكتشاف من قام بسرقة الحساب، كاشفا عن كونه سيعاقب عقابا شديدا على ما فعله.

واختتم محمد علي سليمان حديثه بالتعليق على علاقته بابنته أنغام قائلا "أنا بيني وبين أنغام كل خير"، ليضع حدا للجدل الذي انتشر خلال الأيام الماضية.

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منشور غريب على فيسبوك.. "عزاء ومواساة"

وكانت أخبار تم تداولها كشفت تجاهل أنغام في حفلها الأخير بمهرجان الموسيقى العربية لما طلب منها على المسرح أن تقدم أغاني من ألحان والدها الموسيقار محمد علي سليمان، إلا أنها لم تستجب لتلك المطالب.

ما دفع والدها للهجوم عليها عبر حسابه في منشور غريب على "فيسبوك"، حيث كتب عبر حسابه قائلاً "قدموا لأولادي العزاء والمواساة.. حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني.. البقاء لله والحمدلله".

وأضاف "اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أنك تستعجلين دفني.. بل كل الناس الطيبين.. أفوض أمري إلى الله".

وكان الجمهور قد تفاعل وهاجم أنغام على هذا التصرف الذي قامت به في الحفل، ووقفوا إلى جوار والدها ودعموه.