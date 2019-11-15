دوقا ساسكس يغيبان عن عشاء الملكة في ليلة الميلاد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أشارت صحيفة "The Sun" البريطانية أنّ الأمير هاري وميغان ماركل قد أبلغا الملكة إليزابيث الثانية أنهما لن ينضما إليها والأمير فيليب في موسم الأعياد وعشية عيد الميلاد"، موضحة أنهما قررا قضاء أول موسم للأعياد يمرّ على الطفل آرتشي مع والدة ماركل دوريا راغلاند".

وفيما ذكرت "الصحيفة" أن هاري اعتاد على قضاء فترة عيد الميلاد بمنزل الملكة في نورفولك، باستثناء العام 2012 حينما كان في أفغانستان، وخلال العاميين الماضيين بعد زواجه من ميغان، أشارت المصادر المقرّبة إلى أنّ "دوقي ساسكس سيأخذان إجازة لمدة 6 أسابيع بعد مشاركة الأمير في إحدى مناسبة قاعة ألبرت الملكية".



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