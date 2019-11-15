راغب علامة يحذر من حرب أهلية فى لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفنان اللبنانى راغب علامة دعمه للمظاهرات اللبنانية، ودافع عن مطالب الشعب اللبنانى إذ غرد راغب علامة عبر حسابه الشخصى على "تويتر" بالقول: "ثورة مجيدة.. مطالب محقة.. المشهد حلم لم نكن نتوقع أن نشاهده على أيامنا، أيها الشباب وأيها الصبايا لا تجعلوا أحداً يسرق الثورة ويشوهها.. لا تسمحوا للدخلاء ولقوى الظلام أن يدمروا ما وصلتم اليه.. لا تقفلوا الشوارع كى لا تتحول ثورة المطالب إلى حرب أهلية تقضى على حلمكم بنيل حقوقكم".

راغب وأحيا الفنان راغب علامة، مساء أمس الخميس، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، التى انطلقت منذ يوم 11 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 ديسمبر المقبل‎، وكشف خلال الحفل عن الأغنية التى تُشعره بالسعادة مهما بلغت شدة حزنه، حيث قال إنه حينما يغنى أغنية "نسينى الدنيا" التى طرحها قبل سنوات، يشعر بأن حاله يتبدل بعد أن تمنحه طاقة إيجابية وسعادة وفرح الحب، على حد وصفه، معلقًا: "فى أحلى من الحب!، ما فى شى بلا حب فى الدنيا ممكن يكون حلو، ثقوا بي".

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