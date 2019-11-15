شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى فى استوديو مصر مع "أشباح أوروبا".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة هيفاء وهبي مشاهدها في فيلم "أشباح أوروبا" اليوم الجمعة، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر داخل استوديو مصر، وتتضمن المشاهد خناقة في أحد المقاهي تجبرهم على دخولهم لقسم الشرطة.
وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم).. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.
ونشر الشهر الماضي الإعلان الدعائي الخاص بالفيلم، والذي تظهر فيه 3 شخصيات في زقاق مظلم.
يشارك في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي "أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري"، من إخراج محمد حماقي.
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