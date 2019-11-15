فن ومشاهير

مواقف وطنية للفنانة سميرة أحمد بمناسبة عيد ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة القديرة سميرة أحمد اليوم، الجمعة، بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من الفنانات اللاتى نجحن فى أسر قلوب الجمهور وخطف اهتماماتهم بسبب ملامحها الهادئة، وحرصها على تقديم أدوار السيدة المصرية صاحبة المبادئ والأخلاق، فمشوارها ملىء بالعلامات البارزة فى السينما المصرية والتى تتجاوز المائة عمل، ولكن فى الجانب الآخر فالنجمة سميرة أحمد تعلم أن الفنان يقع على عاتقه دور وطنى كبير، وهذا ما أظهرته فى الفترة الأخيرة.

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منذ عامين، قررت سميرة أحمد التبرع بملابسها من خلال مزاد علنى خصص عائده لصالح صندوق "تحيا مصر"، واعتبرتها سميرة أحمد خطوة بسيطة منها على المساهمة بأى شىء وتكون حافزا وقدوة للآخرين للوقوف بجانب وطنهم أيضا.

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وأوضحت سميرة أحمد أن الفكر جاءت لها أثناء جلوسها بمفردها ليلا، ففكرت فى التبرع بالملابس التى ظهرت بها فى الأفلام والمسلسلات لصالح بلدى مصر، فاتصلت بابنتها لعرض الفكرة وبالفعل رحبت بها وشجعتها على تنفيذها، واستغرق تجميع للملابس ما يقرب من شهرين ووضعها بمعرض وتجهيز قائمة من الأغانى الوطنية لتشغيلها أثناء إقامة المعرض.

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ولم يكن بيع ملابسها فقط هو دورها الوطنى، بل كانت من أول الفنانين فى دعوة جموع المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية الماضية، واستيقظت وقتها فى الساعة التاسعة صباحا وارتدت ملابس على شكل علم مصر، ودعت المصريين للنزول والمشاركة وتوحيد الصفوف لمواجهة أعداء الوطن، وأعربت عن سعادتها بمشاركة الشباب.

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