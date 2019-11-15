شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون "بطل خارق" فى فيلمه الجديد Black Adam.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انضمامه مؤخراً لعالم مارفل DC للكوميكس، كشف الممثل العالمي داوين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، عن الملامح الأولي التي سيجسدها في فيلمه الجديد ضمن الأبطال الخارقين الذي يأتي بعنوان Black Adam المقرر طرحه في ديسمبر 2021.

ونشر ذا روك، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، البوستر الرسمي الأول للشخصية التي سيجسدها في فيلمه الجديد، والتي من المقرر ان تكون العدو الرئيسي لشخصية Shazam الشهيرة ولعائلة مارفل جميعها.

وكتب جونسون على الصورة التي حصدت أكثر من أربعة ملايين إعجاب، " مثل معظم الأطفال الصغار، طالما حلمت أن أكون بطلاً خارقاً، أتمتع بقوى عظمى، تقاتل من أجل الصواب وتحمي الناس من الشر، عندما كنت في سن العاشرة تعرفت لأول مرة على الأبطال الخارقين وكان البطل المفضل لدي هو "سوبرمان"، الأن وبعد سنوات، أصبحت احلامي الخارقة حقيقة، ويشرفني الأنضمام إلى عالم DC، وأن أقدم Black Adam".