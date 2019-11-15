شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون "بطل خارق" فى فيلمه الجديد Black Adam.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انضمامه مؤخراً لعالم مارفل DC للكوميكس، كشف الممثل العالمي داوين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، عن الملامح الأولي التي سيجسدها في فيلمه الجديد ضمن الأبطال الخارقين الذي يأتي بعنوان Black Adam المقرر طرحه في ديسمبر 2021.
ونشر ذا روك، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، البوستر الرسمي الأول للشخصية التي سيجسدها في فيلمه الجديد، والتي من المقرر ان تكون العدو الرئيسي لشخصية Shazam الشهيرة ولعائلة مارفل جميعها.
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The Man in Black ⚡️ Like most kids growing up, I dreamed about being a superhero. Having cool superpowers, fighting for what’s right and always protecting the people. It all changed for me, when I was 10yrs old and was first introduced to the greatest superhero of all time - SUPERMAN. As a kid, Superman was the hero I always wanted to be. But, a few years into my fantasy, I realized that Superman was the hero, I could never be. I was too rebellious. Too rambunctious. Too resistant to convention and authority. Despite my troubles, I was still a good kid with a good heart - I just liked to do things my way. Now, years later as a man, with the same DNA I had as a kid - my superhero dreams have come true. I’m honored to join the iconic #DCUniverse and it’s a true pleasure to become, BLACK ADAM. BLACK ADAM is blessed by magic with the powers equal to SUPERMAN, but the difference is he doesn’t toe the mark or walk the line. He’s a rebellious, one of a kind superhero, who’ll always do what’s right for the people - but he does it his way. Truth and justice - the BLACK ADAM way. This role is unlike any other I’ve ever played in my career and I’m grateful to the bone we’ll all go on this journey together. BLACK ADAM 12.22.21 ⚡️ Huge thank you to my friends, @jimlee and @bosslogic for this first time ever bad ass collaboration.
A post shared by therock (@therock) onNov 14, 2019 at 9:06am PST
وكتب جونسون على الصورة التي حصدت أكثر من أربعة ملايين إعجاب، " مثل معظم الأطفال الصغار، طالما حلمت أن أكون بطلاً خارقاً، أتمتع بقوى عظمى، تقاتل من أجل الصواب وتحمي الناس من الشر، عندما كنت في سن العاشرة تعرفت لأول مرة على الأبطال الخارقين وكان البطل المفضل لدي هو "سوبرمان"، الأن وبعد سنوات، أصبحت احلامي الخارقة حقيقة، ويشرفني الأنضمام إلى عالم DC، وأن أقدم Black Adam".
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