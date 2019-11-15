شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك بطل فيلم The Back Back من الإدمان لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ورنر بروس عن التريلر الرسمي لفيلمها الجديد The Back Back، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي بن أفليك والمقرر ان يعرض عام 2020 في دور العرض السينمائي.

ويجتمع بن أفليك للمرة الثانية مع المخرج جافن أوكونور في عمل سينمائي، بعد مشاركتهما في فيلم الأكشن The Accountant الذي عرض عام 2016، ونجح في حصد مئات الملايين من الدولارات.

ومن المقرر ان تدور احداث فيلم الدراما The Back Back حول رجل يدخل في عالم إدمان المخدرات والكحوليات وسرعان ما يحاول أن يتخطى تلك المرحلة بخوض تجربة جديدة في تدريب فريق لكرة السلة، ويقوم بكتابة الفيلم الجديد براد أنجلزبي.