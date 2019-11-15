شكرا لقرائتكم خبر عن آخر صورة لـ عمرو يوسف مع زوجته كندة علوش.. سيلفى بالأحضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر الثنائى عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، بعلاقتهما العاطفية القوية التى تجمعهما، والتى استقرت أكثر بعد أن وضعت الفنانة طفلتها الأولى "حياة" منذ فترة قريبة، وابتعادها عن العمل الفنى والتمثيل لمدة عامين للاهتمام بتفاصيل حياتها الزوجية.

ودائماً ما يحرص الثنائى على التقاط صور سوياً ونشرها عبر منصات السوشيال ميديا المحتلفة، والتى سرعان ما تستقبل الكثير من التعليقات من قبل الفنانين والمشاهير، وكانت آخر صورة نشرتها علوش يوم 7 نوفمبر الجارى عبر حسابها الشخصى بإنستجرام، وكان فى مقدمة الفنانين الذين حرصوا على التعليق الفنانة إيمان العاصى.

وفى سياق آخر تعاقد النجم عمرو يوسف على بطولة فيلم جديد بعنوان "بيت شمس" ينتمى لنوعية أعمال الرعب ويكتب له السيناريو والحوار محمود دسوقي ويخرجه طارق العريان، وذلك بعد نجاح عمرو والعريان سويًا في فيلم "ولاد رزق" بجزئية الأول والثاني والذي اقترب من الوصول إلى 100 مليون جنيه في شباك التذاكر.