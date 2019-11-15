أحمد فهمي يسخر من صورة أحمد السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان أحمد السعدني، صورة له ظهر فيها ممسكًا بحبل ليبدو أنه يطير، وذلك عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق قائلاً: "تقدر تطير من غير جناحات، بواير مثلاً".

وحرص الفنان أحمد فهمي، على مداعبته بأسلوب ساخر، قائلاً: "الجزمة دي كنت ناسيها عندي في العربية.. هو انت جايب جزمتين وحشين زى بعض؟".

يذكر أن أحمد السعدني، يعرض له حاليًا مسلسل "شبر ميه" عبر قناة dmc، ويشاركه البطولة: نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء الجداوي، ونهى عابدين، وندا موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأليف شريف بدر الدين، ‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.‏

