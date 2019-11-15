أحمد فهمي يسخر من صورة أحمد السعدني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر الفنان أحمد السعدني، صورة له ظهر فيها ممسكًا بحبل ليبدو أنه يطير، وذلك عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق قائلاً: "تقدر تطير من غير جناحات، بواير مثلاً".
وحرص الفنان أحمد فهمي، على مداعبته بأسلوب ساخر، قائلاً: "الجزمة دي كنت ناسيها عندي في العربية.. هو انت جايب جزمتين وحشين زى بعض؟".
يذكر أن أحمد السعدني، يعرض له حاليًا مسلسل "شبر ميه" عبر قناة dmc، ويشاركه البطولة: نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء الجداوي، ونهى عابدين، وندا موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.
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