محمد فاروق الشهير بـ"سيد شيبة" يعلن وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الفنان محمد فاروق، الشهير بـ"سيد شيبة"، وفاة شقيقه الأكبر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

شقيق فاروق توفي أمس الخميس، وشُيعت جنازته من مسجد السيدة نفسية ظهر أمس الخميس، وأقيم العزاء في منزل أسرته بميت عقبة.

كان فاروق كتب "توفي إلى رحمة الله أخي الأكبر.. صلاة الجنازة بعد صلاة الضهر بالسيدة نفيسة، والعزاء بمنزل العائلة بميت عقبة .لا أراكم الله سوء في عزيز عليكم".

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جدير بالذكر أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت شائعة وفاة سيد شيبة نفسه، الأمر الذي نفاه شيبة بمنشوره السابق على "فيسبوك".

محمد فاروق اشتهر بدور سيد شيبة الذي قدمه في فيلم "إبراهيم الأبيض"، كما شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية، منها مسلسل "ابن حلال".