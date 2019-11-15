عودة "الكابتن ماجد" بحلقات جديدة على MBC3 ديسمبر المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد معرض الأنمي السعودي، والمُقام برعاية تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس موسم الرياض، الإعلان رسميًا عن عودة مسلسل التحريك الشهير "الكابتن سوباسا" والمعروف في العالم العربي باسم "الكابتن ماجد".

ونيابة عن مجموعة MBC، وقع زياد حمزة -مدير عام القطاعين الإذاعي والموسيقي في المجموعة- الاتفاقية مع مؤلف المسلسل ورسام شخصيته الرئيسية يويشي تاكاهاشي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه فيصل بافرط.

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من جانبه، رحّب أشرف يونس، مدير قناة "MBC 3" بهذه الاتفاقية، وأضاف: "لطالما رسم الكابتن سوباسا، المعروف بماجد، الابتسامة على وجوه أجيال متعاقبة من الأطفال واليافعين في عالمنا العربي، وكان له فضل كبير في إدخال حب كرة القدم والحماسة والتنافس الرياضي إلى قلوب الملايين من الأطفال. واليوم نحن أكثر حاجةً لتنشئة جيل الغد على قيَم التسامح وحب الرياضة والمنافسة الشريفة ونبذ التعصب الكروي والرياضي بكافة أشكاله، وهنا يكمن دور الإعلام الرائد بمنصاته المتعددة منبرًا للتوعية والتثقيف والترفيه، وبالتالي المساهمة في بناء جيلٍ يتخذ من الرياضة نمط حياة صحية تؤثر إيجاباً في بناء الصحة الجسدية والفكرية والنفسية".

الجدير ذكره أن معرض الأنمي السعودي هو أكبر حدث للأنمي في الشرق الأوسط، إذ يمزج بين شخصيات الأنمي الكلاسيكية والحديثة، بتواجد 70 شخصية أنمي من أكبر الأستديوهات اليابانية، إضافةً إلى عددٍ من الشركات المختصة لبيع منتجات الأنمي.

تبدأ "MBC 3" بعرض "كابتن سوباسا" في شهر ديسمبر المُقبل.