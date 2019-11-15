غدًا.. ماريان خوري تختتم فعاليات بانوراما الفيلم الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يختتم "بانوراما الفيلم الأوروبي" غداً السبت فعاليات دورته الثانية عشرة، بعرض فيلم "الاحتفال" للمخرج توماس فينتربرج بسينما زاوية في تمام الرابعة عصرًا، ويعقبها حلقة نقاشية مع المنتجة "ماريان خوري".

الفيلم حاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي الدولي ١٩٩٨، ويتم عرضه في زاوية ضمن برنامج علامات سينمائية، وهو أحد الأقسام التي تمت إضافتها منذ الدورة السابعة إلى أقسام البانوراما، والذي يشمل اختيارات ثلاثة أسماء بارزة في عالم السينما التي أثرت في مسيرتهم الفنية، لعرضه، ثم عقد مناقشة حوله مع الحضور.

الدورة الثانية عشرة من البانوراما عُقدت في الفترة من 6 إلى 16 من شهر نوفمبر الجاري وعُرض خلالها أكثر من 75 فيلما أوروبياً من الأفلام الروائية، والتسجيلية، والقصيرة، التي أنتجت حديثا، ونالت استحسان النقاد والجمهور في العديد من المهرجانات الدولية.

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وكما هو معروف تهدف "بانوراما الفيلم الأوروبي" منح المشاهد المصري فرصة جديدة لمتابعة عدد من الأعمال السينمائية الأوروبية، ولقاء عدد من صناع تلك الأعمال، من خلال الأفلام التي يتم عرضها خلال البانوراما، وتقام عروض البانوراما في سينما زاوية بوسط القاهرة وسينما الزمالك إضافة إلى الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى.

يُذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث سنوي أنشأته شركة أفلام مصر العالمية وتنظمه سينما زاوية.