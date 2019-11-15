بالصور| تكريم عفاف راضي ورائدات فن الباليه احتفالًا بذكرى تأسيس "الأوبرا الخديوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بفيلم تسجيلي يحكي قصة دار الأوبرا الخديوية، أول أوبرا في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تم تأسيسها في نوفمبر من عام 1869، بدأت الاحتفالية الخاصة بمرور 150 عامًا على افتتاحها، مساء أمس الخميس على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا.

استعرض الفيلم صورًا للأوبرا الخديوية مشيرًا إلى أن الخديوي إسماعيل أراد وقت افتتاحها أن يتم تقديم أوبرا عايدة كأول عرض، لكن تعذر تحقيق ذلك بسبب عدم وصول الملابس والديكورات الخاصة بالعرض من فرنسا بسبب الحرب، وتم استبدالها بعرض "ريجوليتو" لفيردي. كان تأسيسها كمسرح مؤقت تُقام عليه احتفالات بالتزامن مع افتتاح قناة السويس لكن الأقدار شاءت أن يظل كمسرح للأوبرا على مدار 100 عام.

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تضمن الفيلم صورًا لرؤساء الأوبرا منذ تأسيسها، وصورًا ولقطات فيديو من الحريق الذي نشب بها عام 1971، ثم لقطات لدار الأوبرا في الجزيرة وأبرز العروض التي قُدمت على مسارحها.

قدمت الحفل المذيعة جاسمين طه زكي، ودعت وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا للصعود على خشبة المسرح، لتكريم رموز الفن الذين وقفوا على مسرح الأوبرا الخديوية، وهم: الدكتور ألفي ميلاد "صوليست فرقة أوبرا القاهرة"، الباليرينا سونيا سركيس، الدكتور شريف بهادر العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه، الدكتور عصمت يحيى الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، المطربة الدكتورة عفاف راضي، الباليرينا الدكتورة علية عبدالرازق، مغنية الأوبرا الدكتورة عواطف الشرقاوي، عازفة البيانو العالمية مارسيل متى، الباليرينا الدكتورة مايا سليم وتسلمتها عنها تلميذتها منة، الباليرينا الدكتورة ودود فيظي، مغنية الأوبرا الدكتورة نبيلة عريان، مغني الأوبرا الدكتور جابر البلتاجي وتسلمه عنه رئيس الأوبرا .

شارك في الاحتفالية التي قُدمت عقب التكريمات وأخرجها حازم طايل: فرق أوبرا القاهرة، باليه أوبرا القاهرة، كورال أكابيلا بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وتضمنت مختارات من أشهر الأوبرات والباليهات والمؤلفات الموسيقية العالمية، هي: افتتاحية أوبرا كتيبة الفرسان لفرانز فون سوبيه، دويتو أنا أكون من أوبرا الحفل التنكري لجوزيبي فيردي، أداء: إيمان مصطفى وعمرو مدحت، فالس الدانوب الأزرق ليوهان شتراوس الابن بمشاركة فرقة الباليه ونجومها "شوكو تايما- هاني حسن- اورارا ماتسوزاوا، دويتو "نخب الشراب" من أوبرا لاترافياتا لجوزيبي فيردي، أداء رشا طلعت وتامر توفيق.

كما شهد الحفل تقديم: تأملات من أوبرا تاييس لجول ماسينيه ولعب صولوهاتها عازفة الفيولينة انيتا شترو، مشهد من باليه دون كيشوت للودفيج مينوكس، أداء هاني حسن وكاترينا زيبرزينها مع أعضاء فرقة الباليه، أغنية "يا ابنة الحب الجميلة" من أوبرا ريجوليتو أداها كل من "داليا فاروق - أمينة خيرت - هشام الجندي - عزت غانم"، واختتم البرنامج بـ"يا آلهة الحظ" من كارمينا بورانا لكارل أورف بمشاركة فرقة الباليه.