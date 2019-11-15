إلهام المهندس تعود لمجال الفن بجلسة تصوير جديدة

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عادت الفنانة الشابة إلهام المهندس، إلى المجال الفني مجددًا بعد غياب دام لسنوات طويلة، وذلك من خلال جلسة تصوير جديدة بعدسة المصور أحمد حافظ.
كما تستعد "المهندس" للمشاركه في عمل فني جديد لم تريد الإفصاح عنه
ويذكر ان الفنانة إلهام المهندس كانت من أطفال التليفزيون ومسرح الطفل وشاركت في العديد من العروض المسرحية منها "عصفور الجنه" للفنان القدير عبد المنعم مدبولي، بالإضافة إلى ذلك شاركت أيضًا في مسلسل "يوميات ونيس" للنجم محمد صبحي وجسدت خلال العمل دور "حسنيه" فكانت من أبناء جيرانه و تزوجت ابنه "شرف الدين"، و "مواطن مصري" ودور ابنة النجم عمر الشريف، ومسلسل "البنوره المسحوره" للفنان محمود عبد العزيز.
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