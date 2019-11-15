تراند اليوم : عرض فيلم ماتروشكا بـ”الثقافي الروسي”

يعرض نادي السينما في المركز الثقافي الروسي، العرض الأول لفيلم “ماتروشكا” إخراج خالد مهران، في السابعة مساء يوم الأحد 17 نوفمبر الحالي بمسرح “تشايكوفسكي” بالمركز الثقافي الروسي بالدقي.

وتدور أحداث الفيلم حول 4 فتيات روسيات يسافرن إلى مصر بحثا عن الأمان عقب تفكك الاتحاد السوفيتي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهو بطولة مجموعة من الممثلين المصريين والعرب والروس، بينهم، منذر رياحنة وأحمد عزمي ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، والفنانات الروسيات يكاترينا كوفالشوك وأيرينا فولكوفا وماريا ريفال وبوبلينا جرانتس وأنستاسيا أكتوفا.

الفيلم مأخوذ عن رواية “ابتسم انت في مصر” للكاتبة الروسية إلينا سربريكوفا، والكاتب المصري عماد السباعي، ويعقب العرض ندوة مع صناع الفيلم يديرها شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة.