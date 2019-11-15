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كتب امير فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - حرصت كوكي الشقيقة الصغرى للفنانة روبي على نشر صورة جديدة تجمعها سوياُ في أخر ظهور لهما.
وظهر كوكي مجدي بلوك وإطلالة جديدة من خلال تسريحة شعرها “الكيرلي” المموج.
وقد أثارت الفنانة الشابة كوكي، حالة كبيرة من الجدل بمنشور متداول لها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت من خلاله عن حلم رأته عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.
وقالت في منشورها: “أنا حلمت إن هيثم داخل قبره وعاوز يروح يشوف باباه ومامته.. وأنا قعدت أقوله متخافش يا حبيبي.. هيسألوك كام سؤال وتروح لبابا وماما على طول”.
واختتمت كوكي منشورها بالدعاء لهيثم أحمد زكي، قائلة: “يارب اجمعهم هما التلاتة في الجنة”.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة روبي بلوك جديد.. ما قصة الحلم الذي رأته عن هيثم أحمد زكي في قبره؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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