بيرجوزار كوريل تفشل في اخفاء انتفاخ بطنها بالأسود.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة التركية بيرجوزار كوريل وزوجها النجم خالد أرغنش سهرة خاصة اقامتها إحدى ماركات المجوهرات التركية للاحتفال بانضمام الزوجين لها كوجوه إعلانية.

بيرجوزار الحامل في شهرها الخامس بمولودها الثاني تألقت في السهرة بإطلالة سوداء شديدة الأناقة، ارتدت فيها فستان طويل مكشوف الصدر، كشف انتفاخ بطنها وزيادة وزنها بشكل واضح، كما تزينت بطقم ماسي ضاعف بريقها.

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الثنائي التركي طُرح لهما بالفعل إعلان تليفزيوني لصالح الشركة، وقد كشفت مصادر صحفية عن المقابل المادي الذي حصل عليه الزوجان مقابل حملتهما الإعلانية، والذي يصل إلى 3.5 مليون ليرة تركية.

يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «أنت وطني» آخر عمل درامي عُرض للزوجين، في الوقت الذي يُعرض لخالد حالياً فيلم «كازابلانكا» الذي يشارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، كما عُرض لبيرجوزار حديثاً فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.