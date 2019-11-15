«كرش» شآتاي أولسوي يثير سخرية النشطاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصبح الفنان التركي شآتاي أولسوي موضع سخرية النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور جديدة له، ظهر فيها زائد الوزن بشكل كبير.

نجم مسلسل «فريحة» صدم الفانز ببروز «كرش» له، بينما حاول البعض الدفاع عنه، وخاصة بعد انتشار أنباء عن استعداده لتصوير فيلم سينمائي عن المصارع الشهير «كوجا يوسف»، مؤكدين أن هذا الدور يتطلب زيادة وزن شآتاي حتى يكون قريباً في تكوينه الجسدي من المصارع الشهير.

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من ناحية أخرى، عُرض لشآتاي أولسوي مؤخراً الموسم الثالث من مسلسل «الحامي» عبر شبكة Netflix، وهو العمل الذي يشارك في بطولته أمام عائشة توران، وهازار إيرجوتشلو، بورتشين تيرزي أوغلو، إنجين أوزتورك، وغيرهم.

على الجانب الشخضي، انفصل شآتاي مؤخراً عن حبيبته، الفنانة دويجو ساريشن، وذلك بعد ما يقارب الشهرين على انتقالها للعيش معه في منزل مشترك.

شآتاي ارتبط بدويجو ساريشن التي تكبره بحوالي 3 سنوات خلال تصويرهما مسلسل «في الداخل»، وهي الحبيبة الثانية في حياة النجم التركي الذي سبق وعاش قصة حب مع الفنانة التركية سيريناي ساريكايا خلال تصويرهما مسلسل «مد وجزر»، إلا أن الأخيرة ارتبطت بعد انفصالها عنه، بالنجم التركي كرم بورسين، والذي انفصلت عنه مؤخراً بعد قصة حب جمعتهما لـ3 سنوات.