أمير طعيمة يكتب فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تولى السيناريست أمير طعيمة تأليف، فيلم المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الجديد، والتى تعاقدت عليه مؤخرا مع وليد منصور والذى يعيدها إلى السينما بعد غياب 16 سنة منذ آخر أفلامها “ميدو مشاكل”، مع الفنان أحمد حلمى ورامز جلال ونشوى مصطفى.

فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد ينتمي إلى طبيعة الأعمال الرومانسية الاستعراضية الغنائية، وجار التعاقد مع المخرج الذى يتولى إخراجه.

ويعد العمل التجربة الثانية لأمير طعيمة فى الكتابة، حيث شارك فى كتابة فيلم “الممر” مع المخرج شريف عرفة، والذى حقق إيرادات كبيرة وشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم أحمد عز ومحمد فراج هند صبرى واحمد فلوكس وأحمد صلاح حسنى ومحمد جمعة وأسماء أبو اليزيد وآخرون، ومن إخراج شريف عرفة.

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وكانت شيرين قد أوضحت الأيام الماضية عن سر غيابها عن الساحة الغنائية، حيث كشفت لمحبيها عن اختفائها بسبب تحضيرات ألبومها الجديد، والذى انتهت من تسجيل عدد منه.

وكانت شيرين طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “الحب خدعة” عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهى من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد.