سلمى رشيد تتحدث لأول مرة عن تجربة الأمومة.. وتكشف معنى اسم مولودها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزقت الفنانة المغربية سلمى رشيد، في شهر أكتوبر الماضي، بمولودها الأول، والذي أطلقت عليه اسم “يانيس”.

سلمى تحدثت لأول مرة عن تجربة الأمومة، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي، على قناة CBC.

الفنانة المغربية قالت: “مرحلة الأمومة أجمل مرحلة في حياتي بكل تفاصيلها وبتعبها وبسهرها بكل حاجة فيها، هي التعب الجميل”.

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أما عن معنى اسم مولودها “يانيس”، قالت إنه اسم أمازيغي قديم يعني القريب منها، لافتة إلى أن هذه أمنيتها بالفعل، أن يكون ابنها دائما قريب منها.

وكانت الفنانة المغربية سلمى رشيد قد شاركت جمهورها بأول صورة تجمعها بمولودها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث ظهرت وهي تحمله بين يديها، فيما حرصت على إخفاء معالم وجهه.

الفنانة المغربية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: ”الحمد لله، مع طفلي يانيس”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها،والذين دعوا الله أن يحفظ لها مولودها.