صورة لحمادة هلال مع طفلة تسببت له أزمة مع عائلته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري حمادة هلال، حقيقة صورة نشرت له مع أحدى الأطفال عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنها لابنه.

حمادة هلال، نشر صورة له برفقة الطفلة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “بسم الله مشاء الله على جمال البنوته القمر دي، وطبعا مش ولد زي ما الناس فاكرة وكاتبة في الأخبار إنه ابني بس ربنا يحفظها ويخليها لأهلها”.

وأضاف: “هي مش بنتي بس الصورة دي عملتلي مشاكل مع ولادي وافتكروني متجوز على مامتهم ومخلف من وراهم بس طبعاً ربنا يخليلي مراتي وولادي وربنا يحفظ البنوتة الجميلة دي وبرجع اقول تاني لكل المواقع دي مش بنتي”.

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يذكر أن الفنان حمادة هلال، متزوج من عام 2009، من الطبيبة الفلسطينية أسماء سميح بعد قصة حب كبير جمعت بينهما، وأنجب منها طفلين إرما هلال، ويوسف هلال.

حمادة هلال شارك في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «ابن أصول»، مع الفنان سوزان نجم الدين، عماد رشاد، أيتن عامر، وفاء سالم، ورانيا أبو النصر.