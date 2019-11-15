أحلام تعبر عن حبها لزوجها بكلمات مفعمة بالرومانسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن حبها الشديد لزوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، وذلك بعد سؤالها عن الحب الأول في حياتها.

الفنانة الإماراتية قالت إن الحب الأول في حياتها يشمل والدها ووالدتها وأشقاءها وشقيقاتها، لافتة إلى أن زوجها مبارك الهاجري أصبح بعد ذلك الحب الأول لديها وما زال.

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أحلات قال إن زوجها يقف دائماً إلى جانبها ويمسك بيدها وخصوصاً في حالات ضعفها، وعبرت عن حبها الشديد له، بقوله: “هو الحب اللي ساكن داخل قلبي، وهو قلبي اللي داخل قلبي”.

أما عن أجمل هدية تلقتها من زوجها، قالت، في لقاء لها على هامش تصوير إحدى حلقات برنامج The Voie، إن هذه الهدية هي أولادها الذين تعتبرهم أغلى ما في الحياة، وأغلى من المال والجاه والشهرة.

وكشفت الفنانة الإماراتية عن الأغنية المفضلة لزوجها من أغانيها، حيث أكدت أنه يحب كل أغنياتها، لكنه يعتبر أغنية “والله أحتاجك أنا” مخصصة له وأنه يهديها لها دائماً.