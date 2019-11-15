نجلاء بدر تكشف حقيقة خلافها مع محمد منير ولماذا هنأته بعيد ميلاده؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية نجلاء بدر الكثير من التساؤلات بعدما هنأت خطيبها السابق الفنان محمد منير بعيد ميلاده، والذي حفل في شهر أكتوبر الماضي.

نجلاء علقت على تهنئتها لمنير، وأكدت أنها كانت حريصة على تهنئته حتى تؤكد على علاقتهما الطيبة، وتبين أن لا خلافات بينهما.

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الفنانة المصرية تحدثت في لبرنامج «عرب وود»، وأشارت إلى أن قصة ارتباطها بالفنان محمد منير انتهت منذ سنوات، ولم يعد لها أي أثر عليها، وأن هذه القصة لا فائدة من الحديث فيها.

نجلاء نشرت صورة لمنير، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام” في عيد ميلاده، وهنأته بقولها: «عيد ميلاد سعيد منير..ستظل الكنج وستظل اغانيك تحمل زكريات و معاني كثير لكل جمهورك.. كل سنه وانت الكينج».

وكانت الفنانة المصرية نجلاء بدر قد قالت في تصريحات سابقة، إنها سبق وعاشت قصة حب مع الفنان محمد منير استمرت لمدة أشهر، حيث قالت إن منير ظهر فى حياتها كمطرب، ولكن عندما اتصلت به لعمل لقاء معه، طلب يدها للزواج، وبالفعل تقدم لخطبتها.

وأضافت أنها وافقت على محمد منير وهى فى شرم الشيخ، مشيرة إلى أن منير طلب منها أن توقف عملها، ووعدها بفرش المنزل من ألمانيا، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن يكون عقد قرانهما فى 9 مارس، ولكنه فى يوم 3 مارس “اختفى”، ولم يرد على هاتفه، ثم قال لها :”حاسس إنى هظلمك معايا وأنا أكبر منك”، وأكدت أنها شعرت بصدمة شديدة وقتها، لكنها مع مرور السنوات سامحته.