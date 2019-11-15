عبدالله بالخير يكشف سبب عدم زواجه حتى الآن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان الإماراتي عبدالله بالخير أسباب عدم زواجه حتى الآن، لافتا إلى أن الزواج 4 أنواع.

بالخير قال، خلال استضافته في برنامج “معالي المواطن” تقديم الإعلامي علي العلياني على شاشة MBC، إن النوع الأول هو الزواج المتكامل، والذي تتوفر فيه السعادة والانسجام ويتميز بالحب المتبادل.

وأضاف أن النوع الثاني هو الزواج العادي الذي لا يشعر فيه الزوجان بالمتعة رغم كونهما سعيدين، أما النوع الثالث هو المحايد، أي الذي يتم بتدبير من الأهل، وأن الرابع هو التعيس الذي تدعو إليه الظروف.

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الفنان الإماراتي قال إنه يفضل النوع الأول، وأنه يبحث عن شريكة تحبه وتعشقه لنفسه وليس لفنه وليس لأمور أخرى، لافتا إلى أن بعض الأشخاص يتزوجون بسبب الضغط الذي يفرضه الأهل أو المجتمع، لافتاً إلى أن هذا قد يسبب بعد ذلك الانفصال.

وكانت قد ترددت شائعات من قبل حول زواج الفنان عبدالله بالخير من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهو ما دفع الفنانة اللبنانية لنفي صحة هذه الشائعات تماما، حيث قالت: “شو هالمسخرة! قرفتوني عيشتي وكرهتوني باسمي من كثر ما طلعت عليه اشاعات بيكفي بقى كذب يا صحافة والله العظيم عيب. أرجوكم حلو عني تعينوني”.

يذكر أن عبدالله بالخير هو من تسبب في إطلاق هذه الشائعات، حيث قال في لقاء له مع موقع “الإمارات نيوز” أنه تزوج من هيفاء ثم انفصل عنها بسبب جمالها، إلا أنه عاد وكشف في اللقاء نفسه أن ما قاله كان مجرد دعابة.