طرد ملاك الكويتية من مدرسة ابنها.. والفنانة تتوعد بفضحهم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة ملاك الكويتية أن ابنها تعرض للضرب من أحد طلاب المدرسة دون تدخل من المشرفة على الطلاب.

ملاك أضافت إنها ذهبت إلى إدارة المدرسة لمعاتبتهم على ما حدث وتقديم شكوى إلا أنهم عاقبوها بالطرد بعدما اكتشفوا توثيقها للنقاش معهم في مقطع فيديو.

الفنانة الكويتية أعرب، في مقطعفيديو نشرته، عن غضبها مما حدث معها، وتوعدت الإدارة بأنها ستحول الأمر إلى قضية رأي عام، قائلة: “والله العظيم لأسويها قضية رأي عام لأننا صمتنا عن أولادنا فأصبحوا مسخرة في المدارس ويتعرضون للضرب”.

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وهددت ملاك بالذهاب إلى وزير التربية في حال عدم الحصول على حقها، كاشفةً أنها ستلجأ لتصعيد الأمر إلى مجلس الأمة، وقالت: “هنشوف آخرتها شنو”.

وختمت الفنانة الكويتية حديثها قائلة إنها تلقت خطابا من إدارة المدرسة أخبروها فيه بأن تقدم شكوى ضد الطالب الذي يضايق ابنها، لافتة إلى أنها تريد تقديم شكوى في مشرفة المدرسة وهو الأمر الذي أدى إلى مشاداة بينها وبين المسؤولين.