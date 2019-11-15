الفنان المغربي ربيع القاطي يعثر على قبر والده بعد 38 عاما.. لقطات مؤثرة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عثر الفنان المغربي ربيع القاطي على قبر والده الراحل، وذلك بعد مرور 38 عاما على وفاته.
الفنان المغربي نشر عدة مقاطع فيديو، ظهر فيها وهو جالسا أمام قبر والده ويبكي بحرقة، وعلق قائلا: “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.. صدق الله العظيم.. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى”.
وأضاف: “بعد 38 سنة من الانتظار بطعم اليتم والحرمان.. بعد 38 سنة من البحث في كل أرجاء الصحراء المغربية الغراء بدون كلل ..أكرمني الله العلي القدير فوجدت قبر الشهيد.. قبر أبي الجندي المقاتل في صفوف القوات المسلحة الملكية الذي وهب حياته فداءا لوطننا الحبيب”.
الفنان المغربي أضاف: “الله اكبر.. الله كبر.. معجزة الزمان.. كم انت كريم يا الله.. ولدت من جديد.. هو حزن بطعم الفرح.. وكل عيد نبوي وانتم بألف خير.. ربيع القاطي.. ابن الشهيد”.
وربيع القاطي ممثل مغربي من مواليد مدينة تازة في 24 يناير 1977 يعتبر من أبرز النجوم المغربية الشباب، تألق في عدة أدوار سينمائية وتلفزيونية قدم أول أعماله سنة 2003 خلال مسلسل “شجرة الزاوية”.
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