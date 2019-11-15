زكي فطين عبدالوهاب يعلن تعافيه من مرض السرطان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن الفنان والمخرج المصري زكي فطين عبدالوهاب عن تعافيه من مرض السرطان، والذي أصيب به منذ عدة شهور.
زكي فطين كتب عبر صفحته على «فيس بوك»: «أصدفائى الاعزاء .. خبر سار .. نتيجه الآشعه إيجابيه والورم كامن ولم ينتشر .. ده معناه انى تقريبا خفبت .. وحعمل آشعه كمان ٣ شهور للمتابعة .. باى باى كيماوي باي باي سرطان».
وكان زكي فطين عبد الوهاب تحدث عن لحظة اكتشافه المرض في مايو الماضي، وذلك من خلال حلوله ضيفا مع وائل الابراشي في برنامج “كل يوم” والذي يعد أول ظهور إعلامي له منذ إعلانه عن إصابته بالسرطان.
قال زكي فطين: “اكتشفت إصابتي بالسرطان منذ 5 شهور، وجاء الأمر بالصدفة دون أي مقدمات حيث كنت أجري بعض الفحوصات الطبية والتحاليل واكتشفوا وجود ورم خبيث في الجهتين بالرئة».
وتابع: «أنا مؤمن بالله وفي اللحظات العادية انفعل لبعض الأمور الحياتية ولكن في مثل هذه المعاناة والأمور الصعبة أكون ثابتاً وهو ما تعلمته من والدي فهو أيضا كان يعاني من مرض القلب ولكنه يتعامل ببساطة وقبول للأمر الواقع».
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