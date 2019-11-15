نجوم الفن في عرض أزياء نيكولا جبران لشتاء 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم مصمم الأزياء العالمي نيكولا جبران عرض أزياء فريدا من نوعه لشتاء 2020 في مصر وحضر العرض عدد كبير من نجوم الفن وأبرزهم يسرا ومايا دياب وروبي ولارا إسكندر.

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