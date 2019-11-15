القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب نجوم فريق واما عن سعادتهم الكبيرة بعودتهم إلى الساحة الغنائية كفريق مرة أخرى ونجاح ألبوم "الصيف ابتدى"، وذلك بعد أن انشغل كل منهم بعمله الخاص الفترة الماضية.

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كانت هذه تفاصيل خبر فريق واما يحتفل بالعودة ونجاح ألبوم "الصيف ابتدى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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