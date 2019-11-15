عودة “الكابتن ماجد” بحلة متجددة

بعد أن تابعتْه وتعلّقتْ به أجيالٌ متعاقبة من الأطفال واليافعين، يعود مسلسل الأنيميشن الأكثر شهرة “الكابتن سوباسا”، المعروف عربياً باسم الكابتن ماجد، بحلقات جديدة وحلّة متجددة، حصرياً على شاشة MBC3.

تم الإعلان رسمياً عن عودة “الكابتن سوباسا” خلال حفل افتتاح معرض الأنمي السعودي برعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وبتواجد كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

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في هذا السياق، وُقّعت اتفاقية بين مؤلف المسلسل ورسام شخصيته الرئيسية مع MBC3، حيث ناب عن MBC في التوقيع زياد حمزة مدير عام القطاعين الإذاعي والموسيقي في “مجموعة MBC”، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه فيصل بافرط، وبتواجد “يويشي تاكاهاشي” مؤلف المسلسل.

من جانبه رحّب أشرف يونس، مدير قناة MBC3 بهذه الإتفاقية، وأضاف: “لطالما رسم الكابتن سوباسا، المعروف بـ ماجد، الابتسامة على وجوه أجيال متعاقبة من الأطفال واليافعين في عالمنا العربي، وكان له فضل كبير في إدخال حب كرة القدم والحماسة والتنافس الرياضي إلى قلوب الملايين من الأطفال. واليوم نحن أكثر حاجةً لتنشئة جيل الغد على قيَم التسامح وحب الرياضة والمنافسة الشريفة ونبذ التعصب الكروي والرياضي بكافة أشكاله، وهنا يكمن دور الإعلام الرائد بمنصاته المتعددة كمنبر للتوعية والتثقيف والترفيه، وبالتالي المساهمة في بناء جيلٍ يتخذ من الرياضة نمط حياة صحية تؤثر إيجاباً في بناء الصحة الجسدية والفكرية والنفسية.”

الجدير ذكره أن معرض الأنمي السعودي هو أكبر حدث للأنمي في الشرق الأوسط، حيث يمزج بين شخصيات الأنمي الكلاسيكية والحديثة، بتواجد 70 شخصية أنمي من أكبر الاستديوهات اليابانية، إضافةً إلى عددٍ من الشركات المختصة لبيع منتجات الأنمي.

تبدأ MBC3 بعرض “كابتن سوباسا” في شهر ديسمبر المقبل.