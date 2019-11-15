رضوى الشربيني تتّخذ هذا القرار الحاسم بخصوص برنامجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت الإعلامية رضوى الشربيني محو فقرة الرد علي مشاكل العلاقات الزوجية ضمن برنامج "اسأل رضوى" والاكتفاء فقط بالرد علي أي مشكلة تخص ما قبل الزواج.

ولجأت رضوي لهذا القرار، بعد اتهامها بتدمير عدد كبير من بيوت الزوجية والتسبب في طلاق بعض السيدات اللاتي استشرنها في مشاكلهن.

وكما تعود متابعو رضوى أنها دائما ما تصوت على أي قرار تتخذه من خلال حساباتها على السوشال ميديا، حيث نشرت فيديو لها وهي تتحدث عن ذلك القرار عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام.

وقالت خلال الفيديو الذي نشرته، إنها ستمتنع خلال فقرة "إسأل رضوى"، عن الإجابة على أسئلة المتزوجات، وستكتفي بالرد على الأسئلة الخاصة بمرحلة ما قبل الزواج أو بعد الانفصال، مؤكدة أنها اتخذت ذلك القرار عن قناعة تامة، مطالبة الجمهمور بتأييدها.

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وأشارت أنها لن تشارك برأيها مرة أخرى في المشاكل الخاصة بالخيانة الزوجية أو أي مشكلة خاصة بين زوجين، معلقة: "أنا مليش دعوة بموضوع الجواز، دا أول درس اتعلمته الأسبوع اللي فات، مليش دعوة بعلاقتك الزوجية، بيت مقفول، فيه أب وأم وأطفال إنتي الوحيدة اللي تقدري تقرري، إذا كنتي عاوزة تكملي ولا لا".

وقد استحوذت الإعلامية رضوى الشربينى على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشر صورة ابنتها "تيا" وظهر الشبه الكبير بينهما، وعلقت رضوى على الصورة : "كبرت أوى لدرجة أنها بقت صحبتى أكتر من بنتى.. بحبك يا تيا".

وسبق وردت الإعلامية رضوى الشربينى، على ما أشيع خلال الفترة الأخيرة حول زواجها من ملياردير مغربي عبر فيديو نشرته بحسابها الرسمى على انستغرام، وتساءلت من خلاله مستنكرة تلك الأخبار: "مين هو؟ طب اتعزمت أنا ولا ما تعزمتش وماعرفش اسمه لحد دلوقتي".

كما سخرت الإعلامية من تلك الشائعة بتأكيدها أنها لم تسافر المغرب من قبل على الإطلاق؛ وأضافت: " لو حد يعزمني على فرحي يقولي وأنا هروح على طول أحلي حاجه في مصر نتجوز ونطلق واحنا في مكانا".