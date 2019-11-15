مايا دياب لأول مرة في تجربة تمثيلية على المسرح بالسعودية.. وهكذا علقت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن سعادتها بخوض أول تجربة تمثيلية مسرحية لها في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض"، حيث تشارك كبطلة لعرض "لوكاندة الأوباش" أمام الفنان المصري حسن الرداد.

وقالت مايا دياب، في تصريحات تلفزيونية لها أن العرض المسرحي سينطلق في السعودية يوم 4 ديسمبر المقبل، مؤكدًة أنها بدأت البروفات تحت قيادة المخرج والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر وستعرض لمدة 4 أيام ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وأوضحت مايا دياب، أنها ستغني في العرض المسرحي وسيشهد أيضًا العديد من الاستعراضات متمنية أن يكون عرض "لوكاندة الأوباش" فاتحة خير لها في التمثيل.

واستطردت الفنانة اللبنانية قائلًة أن العرض المسرحي يوجد به قصة ونحن ملتزمون بها مختتمًة: "يارب تطلع المسرحية حلوة انتظروها".

ويشارك في بطولة العرض المسرحي "لوكاندة الأوباش"، بجانب حسن الرداد ومايا دياب كلًا من النجوم ماجد المصري وإيمان العاصي وحمدي الميرغني وإدوارد، بالإضافة إلى الفنانة هالة فاخر وشيماء سيف، وهي من تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي.

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وجاءت تصريحات مايا دياب على هامش مشاركتها في عرض أزياء للمصمم اللبناني نيكولا جبران والذي شهد تجمع عدد كبير من الفنانات وكان من بينهم الفنانة المصرية يسرا التي التقت بالفنانة اللبنانية مايا دياب.

وانتشر مقطع فيديو للفنانة يسرا وهي تتحدث مع مايا دياب عن أعمالها وكيف أنها منشغلة كثيرًا هذه الفترة في تصوير بعض الأعمال، كما ظهرت في فيديو آخر وهي تستقبل ابنة مايا دياب وتقبلها معبرة عن اشتياقها وحبها لها.

يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب كانت أغنية "يابا يابا"، والتي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع موديرمنير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية مايا دياب خاضت تجربة التمثيل لأكثر من مرة في فيلم أسد واربع قطط ومسلسل "كلام نسوان"، بالإضافة لمسلسل الدنيا هيك، وتعتبر هذه تجربتها الأولى في المسرح.