تعرف على حالة النشاط الفني لحسام حبيب

يعيش الفنان حسام حبيب خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني المكثف، حيث يعكف على اختيار أغاني ألبومه الجديد بمشاركة عدد من أصدقائه المقربين من الشعراء والملحنين وذلك لإطلاق الألبوم في موسم صيف ٢٠٢٠ .

كما وقع إختيار حبيب علي اغنية جديدة بعنوان "متغير" حيث من المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام القليلة القادمة خارج مصر لتكون مفاجأة خاصة لمحبيه.

وللمرة الأولى يشارك حبيب كعضو لجنة تحكيم برنامج مواهب ضخم مع الكابو حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة ومن إنتاج سينرجي.

ومع نهاية شهر نوفمبر الجاري يحي حسام حبيب حفلا غنائيا ضخما لطلاب إحدى الجامعات الدولية بالقاهرة الجديدة من تنظيم المنتج وليد منصور.

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