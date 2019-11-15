ابن عم هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل علاقة الراحل بأسرته

قال محمد إبراهيم، ابن عمة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاضوا بالتجريح في علاقة الفنان الراحل أحمد زكي بأسرته ونشروا بعض الأكاذيب عن العلاقة، معقبا: "مش كل اللي بنسمعه نصدقه لأننا نعيش في عصر سيطرت عليه الأكاذيب"،

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، والمذاع عبر شاشة قناة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن عزاء الفنان الراحل هيثم زكي ظهر فيه حالة الدفء الأسري من قبل أسرة الراحل، وأقيم في نفس مكان عزاء والده في الحسينية بمدينة الزقازيق، مشيرًا إلى أن الفنان أحمد زكي كانت علاقته طيبة جدا بأسرته ولم يكن بعيدا عن أهله ولم يكن بينهم جفاء حسبما أشيع مؤخرا، معقبا: "أهله هم رفاق الدرب ورفاق رحلة كفاحه حتى وفاته".

وأوضح أنه كان هناك ميثاق وعهد بين الراحل أحمد زكي وأسرته بعدم خروج أي شخص منهم في الإعلام، مؤكدًا أن أسرة الراحل التزمت بهذا الميثاق وحافظت على العهد طوال الفترة الماضية، معقبًا: "أتحدى أي شخص يجيب أي تصريح لأسرة الراحل أحمد زكي على الفضائيات أو الصحافة"، مشيرًا إلى أن أسرة الراحل لم تهتم بالشو الإعلامي كما يهتم البعض.

ولفت إلى أن الفنان الراحل أحمد زكي كان محبا للخير، وكان يفعل الكثير من الأمور الخيرية، وكان يذبح في الأعياد ويوزع اللحوم على الفقراء و"فاتح بيوت ناس كتير"، مؤكدًا أنه لم يفعل كل هذا رياءً، ولكن كان يفعل ذلك ابتغاء وجه الله.

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