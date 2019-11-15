آية عبد الرؤوف تُعلن استعدادها لطرح "واحدة مصدقة إحساسها" خلال أيام على "اليوتيوب"

تستعد الفنانة آية عبد الرؤوف، لطرح أغنية سينجل جديدة خلال ساعات، بعنوان "واحدة مصدقة إحساسها".

وقالت آية، إنها تستعد لتسجيل أغنية سينجل أخرى، من المقرر طرحها خلال بداية عام 2020، لافتة إلى أنها ستختار من بين الأغنيتين لتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وأغنية "واحدة مصدقة إحساسها"، من كلمات محمد جشم، وألحان علاء الراوي، وتوزيع "زووم".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة آية عبد الرؤوف، هي أغنية "مكدبش عليك"، من كلمات مدحت المصري، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وحققت الأغنية نحو 200 ألف مشاهدة خلال شهرين فقط من طرحها.

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