رئيس "الأوبرا" المصرية يكشف عن حجم إيرادات مهرجان الموسيقى العربية

أكد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، أن الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حققت 8.5 مليون جنيه إيرادات وهي تعد الأعلى في تاريخه، موضحًا أن المهرجان تضمن ١١٤ ساعة من الموسيقى والغناء جاءت خلال ٣٧ حفلا أقيمت على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وشارك خلالها ٩٢ مطربا وموسيقيا من ٧ دول عربية وحضرها 15 ألف مشاهد من 5 ملايين زائر حاولوا حجز بطاقات الحضور من الموقع الإلكترونى.

وأوضح أن جوائز مسابقة الموسيقى والغناء المصاحبة حصل عليها 19 فائزا وبلغ إجمالى قيمتها المادية 150 ألف جنيه ، مشيرا إلى أن المؤتمر العلمى شهد مشاركة ٤٥ باحثا من ١٥ دولة عربية وأجنبية.

واختتم المهرجان بحفل النجمة أصالة التي قد قدمت التحية لمصر باعتبارها الأرض التى اختارتها كوطن، كما تغنت بنخبة من أعمالها الجماهيرية التى تصور مختلف المشاعر الإنسانية وتجسد بهجة الحياة وأحزانها كان منها صندوق صغير، بعدك عنى ، مبقاش سر ، الحقيقة ، بناء على رغباتك ، أنا حبك ، حاجة متخصكش ، بنت أكابر ، مهتمة بالتفاصيل ، يا عالم ، المصطفى ، بكرة أحلى ، جابوا سيرتى ، يا مجنون وستين دقيقة حياة.

وتضمن ختام المهرجان أيضاً حفلا للنجمة حنان ماضي بمعهد الموسيقي العربية، كما قدم على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " النجم على الحجار فاصلاً بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر وسبقه فاصلاً للفنانة ريهام عبد الحكيم.

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