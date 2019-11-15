وليد منصور يكشف كواليس فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد ويصفه بـ"العالمي"

القاهرة – لايف ستايل
قرر المنتج وليد منصور انة يعيد المطربة شيرين عبد الوهاب، إلى السينما من جديد بعد 16 عام من الغياب، مؤكدًا أثناء حواره مع برنامج "ارب وود،" أنه فيلم عالمي يحدث كل 20 عام، كونها رحلة صعود ونجاح بشكل استعراضي، وسوف يتم تصوير الفيلم بين القاهرة و الاسكندرية ودول خارج مصر.
وأضاف منصور، أن شيرين عبد الوهاب سوف تظهر خلال السياق الدرامي لأحداث الفيلم، بشخصية بنت اسكندرانية بسيطة تمتلك موهبة الصوت الحلو ومن ثم تبدأ الأحداث في تصاعد.
وأفاد منصور أنه يواجه مسؤولية كبيره كونه سوف يعيد شيرين مرة أخرى إلى السينما بعد 16 عام من الغياب منذ مشاركتها في بطولة فيلم "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمي،مؤكدا أن شيرين تمتلك الصفات التي تجعلها أقرب شخص لمكانة أم كلثوم.
وكانت آخر أعمال شيرين عبد الوهاب في السينما فيلم " ميدو مشاكل" بطولة احمد حلمي ورامز جلال وغيرهم، وتعتبرها شيرين من التجارب السيئه التي قامت به ولا تعترف به
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