"الصباح" يجمع نادين نجيم وسيرين عبد النور بعملٍ درامي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تجتمع الممثلتان سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم بعملٍ درامي في موسم 2021 أو 2022 بحسب ما أوضح المنتج اللبناني صادق الصباح، الذي أكد على أنهما نجمتين قديرتين وعزيزتين على شركة صباح إخوان، كاشفاً أن هناك مجموعة أفكار مطروحة للاختيار فيما بينهما وإنجازها.

الجدير ذكره أن الممثلتين سبق وشاركتا في مسلسلين منفصلين في الموسم الماضي، هما "الهيبة "و"خمسة ونص". علماً أنهما كانتا في مرحلة نفور تبدد باللقاء الذي دعت إليه الممثلة ماغي أبو غصن في جلسة عشاء جمعتهما بحضور الممثلات نادين الراسي، ورد الخال، داليدا خليل، ستيفاني صليبا، كارين رزق الله وجيسي عبده.

ولقد أعربت "نجيم" حينها عن سعادتها بهذا الصلح، وقالت:" "نحن مع بعض أقوى" كما تبادلتا الودّ عبر مواقع التواصل بردود متقابلة انغكست على متابعي صفحاتهما.