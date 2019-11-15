شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة مزيفة وكلمات غامضة من محمد عادل إمام وراء شائعة وفاة الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت بعض الصفحات والحسابات الوهمية تسعى وراء "الترافيك" من خلال نشر أخبار مغلوطة على حساب المشاهير دون رادعٍ، وتعد شائعة وفاة الزعيم عادل إمام صاحبة النصيب الأكبر من تلك الأخبار المزيفة، ورغم نفى الشائعة وتأكيد المقربين من الزعيم أنه حى يرزق، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى يعيشون فى عالمهم الافتراضى مرددين نفس الشائعة دون الالتفات إلى مدى حقيقة ما يتم تداوله كذبًا.

البداية من صفحة مزيفة منسوبة للفنانة حلا شيحة، نشرت صورة للزعيم مع نجله محمد عادل إمام مكتوب عليها "وداعا الزعيم لن ننساك"، وتضمن المنشور معلومات مغلوطة عن وفاة الزعيم عن عمر يناهز 80 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية، ونسبت الصفحة الخبر المزيف إلى موقع إلكترونى وهمى غير موجود على محركات البحث .

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعى على صفحات الفنان محمد عادل إمام للتأكد من الخبر، فوجدوا كلمات غامضة، قال فيها، "طالما بتحس بالجرح تبقى لسه عايش ..طالما بتغلط تبقى لسة بتتعلم. .وطالما بتسعى يبقى لسة فى أمل .. أسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا"، وفسر البعض تلك الكلمات على أنها إشارة لوفاة أبيه الزعيم عادل إمام، خاصة أنه طلب الدعاء لكن من رحل عن عالمنا فى نهاية كلماته .



محمد عادل إمام

المخرج رامى إمام، ابن النجم الكبير عادل إمام، ملّ نفى شائعة وفاة أبيه التى وصفها بالسخيفة، وعلق فى تصريحات لـ"الخليج 365"، على ما أشيع على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، قائلا، "الحديث عن وفاة عادل إمام شائعات سخيفة، وليست المرة الأولى التى تطلق مثل تلك الأقاويل".

Advertisements

كما تواصلنا مع الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، والذى علق بكلمة واحدة عندما سألناه عن مدى صحة أنباء وفاة الزعيم عادل إمام قائلا، "كذب"، مؤكدا أن الزعيم فى بيته ولم يدخل أى مستشفى كما تدعى تلك الصفحات.

ويصور الزعيم عادل إمام حالياً مسلسل فلانتينو من إخراج نجله رامى، وقطع فريق عمل المسلسل شوطًا كبيرًا من تصوير العمل الذى أوشك صناعه على الانتهاء منه، ويعود به الزعيم للدراما بعد غيابه العام الماضى، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ويجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.